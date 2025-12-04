Pipa PPR Anti UV dari RIIFO Cocok untuk Berbagai Proyek Konstruksi

jpnn.com, JAKARTA - RIIFO, sebagai ahli ekosistem pipa global terus berinovasi dan menghadirkan solusi terbaik dalam bidang pipa, salah satunya adalah Pipa PPR Anti UV yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan saluran air luar ruangan dengan daya tahan dan performa yang luar biasa.

“Kami sangat bangga dapat menghadirkan Pipa PPR Anti UV ini sebagai solusi inovatif yang memberikan ketahanan maksimal terhadap paparan sinar matahari dan cuaca ekstrem, memastikan kualitas saluran air tetap terjaga dalam jangka panjang,” kata Senior Marketing Manager RIIFO Della Jofenita.

Pipa ini menawarkan ketahanan lebih lama dan performa yang stabil, menjadikannya pilihan ideal bagi berbagai jenis proyek konstruksi.

Keunggulan Pipa PPR Anti UV dalam Konstruksi, di antaranya biasa memiliki keterbatasan ketika digunakan di luar ruangan, terutama pada area yang sering terpapar sinar matahari langsung.

"Paparan UV dapat menyebabkan pipa cepat menguning, rapuh, dan mudah retak. Pipa PPR Anti UV dari RIIFO hadir sebagai solusi atas masalah ini, menawarkan ketahanan lebih tinggi terhadap paparan sinar ultraviolet dan elemen lingkungan lainnya," katanya.

Pipa ini dirancang dengan bahan khusus yang memperpanjang umur penggunaannya tanpa mengurangi kualitas dan fungsionalitasnya, di antara tahan terhadap paparan sinar UV dan hemat biaya pemeliharaan.

Pipa PPR Anti UV tidak hanya tahan terhadap sinar matahari, tetapi juga memiliki daya tahan yang lebih lama di bawah kondisi cuaca ekstrem. Proyek konstruksi yang melibatkan pipa di luar ruangan sering kali menghadapi masalah kebocoran dan kerusakan akibat pipa yang mudah rapuh.

Pipa ini meminimalkan kebutuhan perawatan dan penggantian, mengurangi biaya pemeliharaan jangka panjang, dan menghindarkan pemilik proyek dari biaya perbaikan yang tidak terduga.