PIRA Bagikan 1.450 Paket Sembako dan Santuni 200 Anak Yatim di Jakarta Timur

jpnn.com, JAKARTA - Perempuan Indonesia Raya (PIRA) membagikan 1.450 paket sembako kepada masyarakat di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, sebagai rangkaian peringatan hari ulang tahun organisasi sekaligus menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Ketua Umum PIRA Novita Wijayanti mengatakan kegiatan sosial tersebut merupakan bentuk kepedulian organisasi perempuan Partai Gerindra yang sejalan dengan arahan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Prabowo Subianto agar kader turun langsung membantu masyarakat.

"Hari ini PIRA berkolaborasi dengan Pak Habiburokhman di Jakarta Timur melaksanakan kegiatan berbagi kepada masyarakat. Ini merupakan rangkaian kegiatan ulang tahun PIRA sekaligus menyambut Agustus," kata Novita di Jakarta Timur, Kamis, 30 Juli 2026.

Selain membagikan sembako, PIRA juga memberikan santunan kepada 200 anak yatim, menyerahkan bantuan kursi roda, serta menggelar berbagai kegiatan sosial lainnya.

Menurut Novita, PIRA mengusung tagline "PIRA Peduli dan Berbagi" yang diwujudkan melalui program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

"Kegiatan kami sesuai arahan Ketua Umum Partai Gerindra, yaitu turun langsung bersentuhan dengan masyarakat. Yang ingin dirasakan masyarakat adalah langkah nyata dan bukti nyata," ujarnya.

Dia menambahkan kegiatan serupa juga rutin dilakukan PIRA di berbagai daerah, seperti pengobatan gratis, donor darah, dan program sosial lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Novita mengatakan kepengurusan PIRA telah terbentuk di seluruh provinsi dan kabupaten di Indonesia. Saat ini organisasi tersebut juga terus memperkuat struktur hingga tingkat desa agar program sosial dapat menjangkau masyarakat lebih luas.