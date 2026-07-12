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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Pirlo Gagal Latih Italia, Paolo Maldini dan Leonardo Mundur dari FIGC

Selasa, 28 Juli 2026 – 02:39 WIB
Pirlo Gagal Latih Italia, Paolo Maldini dan Leonardo Mundur dari FIGC - JPNN.COM
Paolo Maldini. Foto: AFP/FAYEZ NURELDINE/Antara

jpnn.com, JAKARTA - Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) dilanda badai.

Paolo Maldini dan Leonardo mengundurkan diri direktur teknis dan penasihat FIGC.

Keduanya mengambil sikap setelah Andrea Pirlo gagal menjadi pelatih timnas Italia.

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Keputusan itu diambil hanya 10 hari setelah keduanya bergabung dengan FIGC dalam upaya memperbaiki prestasi Italia setelah tiga kali berturut-turut gagal lolos ke Piala Dunia.

Menurut laporan jurnalis transfer Fabrizio Romano pada Selasa, Maldini dan Leonardo memilih meninggalkan proyek tersebut setelah Presiden FIGC Giovanni Malago menolak pencalonan Pirlo.

Malago disebut tidak menyetujui penunjukan mantan gelandang AC Milan dan Juventus itu karena hubungan komersialnya dengan sejumlah merek Rusia.

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Romano menyebut Maldini dan Leonardo hanya menginginkan Pirlo sebagai pelatih Gli Azzurri. Setelah usulan tersebut ditolak, keduanya langsung mundur dari posisi masing-masing di FIGC.

Pirlo dipastikan tidak lagi menjadi kandidat pelatih timnas Italia meski sempat masuk daftar calon pengganti Gennaro Gattuso. Namanya mencuat setelah Pep Guardiola menolak tawaran menangani juara Piala Eropa 2020 itu.

Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) dilanda badai setelah Paolo Maldini dan Leonardo mengundurkan diri direktur teknis dan penasihat.

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TAGS   Paolo Maldini  Andrea Pirlo  FIGC  Timnas Italia 
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