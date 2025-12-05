PIS Kerahkan Kapal untuk Salurkan Bantuan ke Wilayah Bencana di Sumatra

jpnn.com, SUMATERA BARAT - PT Pertamina International Shipping (PIS) mengerahkan armadanya untuk menyalurkan bantuan dan energi ke wilayah yang terdampak bencana di Sumatra.

Tak hanya armada, PIS juga meningkatkan kesiagaan para pelautnya untuk memastikan distribusi energi ke seluruh pelosok negeri agar tetap lancar dalam situasi ekstrem belakangan ini.

Pjs Corporate Secretary PIS Vega Pita menjelaskan kondisi cuaca ekstrem belakangan ini menjadi tantangan bagi armada kapal dalam menyalurkan energi.

"Kami menyiapkan langkah-langkah mitigasi untuk memastikan distribusi BBM dan LPG tetap berjalan, seperti pengalihan rute dan penyiapan armada untuk antisipasi percepatan tambahan stok. Selain itu, kapal kapal kami juga siap dioptimalkan untuk penyaluran bantuan ke wilayah terdampak banjir di Sumatera," ujarnya.

PIS terus berupaya menjaga pasokan energi dalam negeri di tengah tantangan cuaca yang menerjang.

Seperti yang terjadi di Fuel Terminal Medan, di mana sebanyak 3 kapal yang membawa BBM berupa 280 ribu barrel Pertalite dan 30 ribu KL solar sempat kesulitan bersandar sejak 23 November 2025 berhasil sandar pada 1 Desember 2025.

Selama menunggu kapal bisa bersandar, PIS berkoordinasi intens dengan PT Pertamina Patra Niaga untuk mitigasi alih distribusi penyaluran BBM dari IT Lhokseumawe, FT Kisaran, dan FT Siantar ke FT Medan Group via truk tangki sejak 23 November 2025.

Ditambah dengan percepatan armada dengan penyediaan 2 kapal untuk angkut pasokan stok BBM berupa 100 ribu barrel pertalite dan 6000 KL solar di area Sumatera, yang tiba pada 28-29 November 2025.