Pisah Jalan! Yesaya Saudale Resmi Angkat Kaki dari Pelita Jaya

Selasa, 28 Oktober 2025 – 18:45 WIB

jpnn.com - Tim basket Pelita Jaya resmi melepas Yesaya Saudale menjelang musim IBL 2026.

Pemain kelahiran 14 Januari 2000 itu memutuskan tidak memperpanjang kontraknya setelah tiga musim berseragam Pelita Jaya.

Alumni Universitas Pelita Harapan itu merupakan bagian penting dalam keberhasilan Pelita Jaya menjuarai IBL 2024 dan IBL All-Indonesian 2024.

Melansir laman Basketball Asia, suami dari Nisya Rafina tersebut sejatinya masih mendapat menit bermain yang cukup dan tetap berkontribusi bagi tim.

Dari 28 laga yang dimainkan, Yesaya mencatat rata-rata 2,6 poin, 1,6 asis, dan 1,5 rebound per gim.

Permainan agresifnya sempat membuat pelatih Pelita Jaya Justin Tatum memberinya kepercayaan tampil di babak reguler menggantikan Andakara Prastawa yang masih dalam masa pemulihan cedera.

Menarik untuk ditunggu langkah berikutnya yang akan diambil Yesaya Saudale setelah berpisah dengan Pelita Jaya.

Tangerang Hawks disebut menjadi kandidat terdepan untuk merekrut alumni PPOP Ragunan tersebut.