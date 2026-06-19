Pisah Ranjang Berujung Tragis, Suami di Semarang Nekat Tusuk Istri di Sekolah Anak

jpnn.com, SEMARANG - Seorang pria berinisial F, 29, tega menusuk istrinya sendiri, AY, 25, di sela-sela agenda pengambilan rapor sekolah sang anak di salah satu SD di Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (19/6/2026).

Aparat kepolisian langsung bertindak cepat begitu menerima laporan warga. Pelaku langsung diringkus di lokasi tidak lama setelah melancarkan aksi nekatnya.

"Sudah diamankan setelah kejadian," kata Kapolsek Ngaliyan Kompol Aliet Alphard.

Ia menuturkan tindak kekerasan dalam rumah tangga itu diduga didasari atas konflik rumah tangga pasangan suami istri tersebut.

Ia menjelaskan pasangan suami istri tersebut sudah sekitar dua bulan pisah rumah akibat konflik dalam rumah tangga.

"Pelaku ini kemudian mendengar kalau istrinya akan mengambil rapor anaknya di sekolah," katanya.

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Pelaku, lanjut dia, juga datang ke sekolah tersebut yang kemudian melakukan penusukan terhadap istrinya dengan menggunakan sebuah obeng.

Korban yang terluka, kata dia, kemudian dilarikan ke rumah sakit oleh warga yang ada di lokasi kejadian