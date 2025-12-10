Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Pita Cukai 2026 Sudah Dapat Dipesan, Dirjen Bea Cukai Tegaskan Ketersediaan Terjamin

Rabu, 10 Desember 2025 – 14:47 WIB
Pita Cukai 2026 Sudah Dapat Dipesan, Dirjen Bea Cukai Tegaskan Ketersediaan Terjamin - JPNN.COM
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama saat memimpin langsung prosesi penyerahan perdana pita cukai tahun 2026 di Perum PERURI, Karawang, Jawa Barat pada Rabu (10/12). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, KARAWANG - Bea Cukai menjamin ketersediaan pita cukai tahun 2026 sebagai bagian dari upaya menjaga kelancaran proses pelunasan cukai dan mendukung stabilitas industri hasil tembakau (HT) serta minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA).

Bersama Perum PERURI selaku leader Konsorsium Pencetak Pita Cukai, Bea Cukai terus berkoordinasi untuk menjamin kontinuitas ketersediaan pita cukai 2026, mulai dari produksi hingga pendistribusian agar berjalan lancar.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama memimpin langsung prosesi penyerahan perdana Pita Cukai Tahun 2026 di Perum PERURI, Karawang, Jawa Barat pada Rabu (10/12).

Baca Juga:

Refleksi Penyediaan Pita Cukai Tahun 2025

Pita cukai tahun 2025 telah selesai diproduksi dan diserahkan Perum PERURI kepada Bea Cukai pada 4 Desember 2025 dan beberapa masih dalam proses pendistribusian ke kantor-kantor pelayanan Bea Cukai.

Total pesanan pita cukai untuk tahun 2025 mencapai 177,6 juta lembar untuk pita cukai HT dan 3,8 juta untuk pita cukai MMEA.

Baca Juga:

Untuk pita cukai HT, dari total jumlah tersebut didominasi oleh pita cukai untuk sigaret kretek tangan (SKT) ±54 persen dan sigaret kretek mesin (SKM) ±41 persen.

Dari sudut pandang kemampuan produksi pengusaha, Golongan I mendominasi dengan ±45 persen, kemudian Golongan II dan III masing-masing 26 persen.

Dirjen Bea Cukai menegaskan ketersediaan pita cukai 2026 terjamin untuk menjaga stabilitas industri hasil tembakau dan MMEA

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pita cukai  Dirjen Bea Cukai  Djaka Budhi Utama  Bea Cukai  Perum Peruri  industri hasil tembakau  MMEA 
BERITA PITA CUKAI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp