Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Pita Suara Bermasalah, Anji Harus Istirahat dan Berobat

Selasa, 23 Desember 2025 – 09:09 WIB
Pita Suara Bermasalah, Anji Harus Istirahat dan Berobat - JPNN.COM
Musikus Anji. Foto: Instagram/duniamanji

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Anji mengalami masalah pada pita suara hingga dirinya tidak bisa bernyanyi sementara waktu.

Kondisi tersebut bahkan membuatnya terpaksa membatalkan jadwal panggung di Semarang pada 22 Desember 2025.

Anji mengumumkan kabar pembatalan langsung di atas panggung dan di depan hadirin.

Baca Juga:

Menurutnya, kejadian ini merupakan yang pertama kali dialami selama 20 tahun berkarier.

"Pertama kalinya dari 20 tahun berkarier di industri musik, batal manggung karena suara tidak bisa digunakan, dan mengumumkannya di atas panggung," ungkap Anji melalui akun miliknya di Instagram, Senin (22/12) malam.

Pemilik nama asli Erdian Aji Prihartanto itu menjelaskan, dirinya harus segera melakukan pengobatan.

Baca Juga:

Panggung di Semarang terpaksa menjadi penutup jadwal penampilan Anji pada tahun ini.

"Harus berobat. Ini jadi event penutup di 2025 yang kontemplatif. Harus istirahat vokal, harus diobati alergi hidungnya dan lainnya," tambah mantan vokalis Drive itu.

Penyanyi Anji mengalami masalah pada pita suara hingga dirinya tidak bisa bernyanyi normal sementara waktu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Anji  Anji Pita Suara  konser Anji  Anji Batal Konser 
BERITA ANJI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp