Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Pita Suara Bermasalah, Anji Ungkap Penyebabnya

Jumat, 26 Desember 2025 – 07:17 WIB
Pita Suara Bermasalah, Anji Ungkap Penyebabnya - JPNN.COM
Penyanyi Anji. Foto: Instagram/duniamanji

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Anji mengungkap penyebab masalah pita suara yang dialami hingga dirinya harus istirahat bernyanyi sementara waktu.

Dia mengaku mengalami kondisi radang pada kotak suara atau disebut dengan laringitis

"Kondisi yang saya alami adalah laringitis. Bukan karena dipaksakan manggung, bukan juga karena lambung, tetapi dipicu alergi hidung (debu & udara kotor) yang menyebabkan post-nasal drip, iritasi pita suara," ungkap Anji melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.

Baca Juga:

Kondisi tersebut membuat mantan vokalis Drive itu harus mengistirahatkan suaranya untuk sementara waktu.

Anji bahkan terpaksa membatalkan salah satu konser di Semarang meski sudah berada di atas panggung.

Kini, pelantun Dia tersebut harus istirahat dari aktivitas bernyanyi demi menjalani pengobatan.

Baca Juga:

"Merawat alat tempur. Banyak penyanyi mengalami hal ini. Dalam kasus saya, penyebabnya adalah alergi di hidung," jelas Anji.

Selain itu, Anji mengaku bakal mencoba berobat di rumah sakit luar negeri.

Penyanyi Anji mengungkap penyebab masalah pita suara yang dialami hingga harus istirahat bernyanyi sementara waktu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Anji  Anji Batal Konser  kondisi Anji  Anji Pita Suara 
BERITA ANJI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp