Pitra Romadoni Nasution: Kombes Aldi Subartono Calon Pemimpin Masa Depan Polri

jpnn.com, BANDUNG - Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia (Petisi Ahli) memberikan penghargaan Pengabdian dan Dedikasi dalam Penegakan Hukum kepada Kapolresta Bandung Kombes Pol Aldi Subartono.

Penghargaan diberikan atas kontribusinya yang dinilai luar biasa dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian serta membangun budaya penegakan hukum yang profesional, humanis, dan berintegritas kepada Masyarakat.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Presiden Petisi Ahli Pitra Romadoni Nasution dalam program Acces To Justice Anugerah Ahli Hukum Indonesia 2025 di Mapolresta Bandung, Jum'at (28/11).

Presiden Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia Pitra Romadoni Nasution menyampaikan bahwa Kombes Pol. Aldi Subartono dipilih melalui proses penilaian ketat berdasarkan rekam jejak, integritas, kepemimpinan, dan kontribusinya dalam penegakan hukum.

“Kombes Pol. Aldi Subartono adalah sosok pemimpin yang menunjukkan komitmen nyata dalam membawa perubahan positif, khususnya dalam pelayanan publik dan respons cepat terhadap kebutuhan hukum masyarakat. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi beliau dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian,” ujar Pitra.

Beberapa faktor yang menjadi dasar pemberian penghargaan kepada Kapolresta Bandung, antara lain mengoptimalkan pelayanan Polresta Bandung melalui inovasi berbasis teknologi, respons cepat dan terukur dalam menangani berbagai kasus hukum, pendekatan humanis dalam penegakan hukum, dan rekam jejak kepemimpinan yang mendorong peningkatan transparansi internal.

Petisi Ahli juga menilai Kombes Pol. Aldi Subartono telah berhasil menciptakan Program Lapor Pak Kapolres sebagai inovasi pelayanan masyarakat

Program tersebut memperkenalkan layanan aduan masyarakat via WhatsApp yang sederhana dan mudah diakses berbagai pihak.