Pitra Romadoni: Provokator Penganiaya Polisi di Pati Harus Diproses Hukum

Jumat, 15 Agustus 2025 – 12:43 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Perkumpulan Praktisi Hukum Dan Ahli Hukum Indonesia (Petisi Ahli) menyesalkan terjadinya kericuhan dalam aksi demonstrasi di Kabupaten Pati yang menyebabkan 64 korban luka, 12 di antaranya anggota kepolisian, beberapa hari lalu.

Presiden Petisi Ahli Pitra Romadoni Nasution mengatakan aksi penyampaian pendapat seharusnya dilakukan secara tertib, terlebih aparat kepolisian sudah memberikan ruang serta memfasilitasinya.

"Kami sangat menyesalkan oknum massa yang menganiaya anggota kepolisian saat mengawal unjuk rasa di Alun-alun Pati," kata Pitra melalui sambungan telepon, Jumat (15/8).

Pitra mengatakan, aksi unjuk rasa ratusan ribu massa tersebut disusupi provokator yang sengaja memancing kerusuhan.

"Petisi Ahli mendukung kepolisian mengusut tuntas pihak-pihak yang telah membuat kerusuhan," kata Pitra.

Menurut Pitra, unjuk rasa tidak boleh diwarnai pemukulan terhadap penegak hukum yang sedang melakukan pengawalan

"Unjuk rasa itu barbar yang mencederai rasa kemanusiaan," kata Pitra.

Pitra mengingatkan bahwa dalam setiap aksi unjuk rasa, polisi bertugas untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat