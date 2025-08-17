Pj Gubernur Papua Agus Fatoni Serahkan Remisi kepada Ribuan Napi

jpnn.com, JAYAPURA - Dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Agus Fatoni menyerahkan remisi kepada ribuan narapidana dan warga binaan pemasyarakatan di Papua.

Pemberian remisi ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan kemerdekaan sekaligus wujud penghargaan negara kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk para narapidana.

“Hari ini pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan republik indonesia ke-80 juga diikuti pemberian remisi kepada warga binaan dan narapidana, baik itu remisi umum terkait dengan yang pidana umum termasuk dasawarsa yang diberikan 10 tahun sekali. Jadi hari ini diberikan dan baru diberikan lagi 10 tahun kemudian, tadi juga ada yang mendapat remisi bebas,” ujar Fatoni di Lapas Kelas II A Abepura, Jayapura, Papua, Minggu (17/08/2025).

Berdasarkan data, terdapat 2.038 narapidana yang menerima remisi umum.

Dari jumlah tersebut, 1.962 orang mendapatkan Remisi Umum I berupa pengurangan masa tahanan, sedangkan 76 orang menerima Remisi Umum II yang membuat mereka langsung bebas pada hari ini.

Selain itu, diberikan pula remisi dasawarsa kepada 2.138 narapidana, yang terdiri dari 2.025 orang penerima Dasawarsa I dan 113 orang penerima Dasawarsa II.

Remisi Dasawarsa merupakan bentuk khusus pengurangan masa pidana yang diberikan setiap sepuluh tahun sekali, bertepatan dengan peringatan Kemerdekaan RI. Besaran remisi ini adalah 1/12 dari masa pidana, dengan pengurangan maksimal tiga bulan. Remisi Dasawarsa terakhir kali diberikan pada tahun 2015, saat HUT ke-70 RI.

Pemberian remisi ini merupakan bagian dari penghargaan pemerintah. Ini diberikan kepada warga binaan yang menunjukkan dedikasi dan disiplin selama menjalani masa pidana.