Pj Gubernur Papua Tebar Bantuan ke Lembaga Pendidikan & Keagamaan

jpnn.com, JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur Papua Agus Fatoni bersama jajaran Pemerintah Provinsi Papua melakukan kunjungan kerja dan memberikan bantuan kepada sejumlah lembaga pendidikan dan keagamaan di Kota Jayapura.

Fatoni menyampaikan dukungan ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Papua.

“Ini semua sebagai bentuk komitmen pemerintah provinsi untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, untuk terus membuat anak-anak kita cerdas, anak-anak kita, anak-anak Papua berpendidikan, dan bisa menempuh pendidikan yang baik,” ucap Fatoni.

Baca Juga: Pj Gubernur Papua Agus Fatoni Serahkan Remisi kepada Ribuan Napi

Salah satu upaya terbaik untuk memutus rantai kemiskinan di masyarakat adalah dengan menempuh pendidikan yang tinggi juga layak. Menurutnya, jika telah mendapatkan pendidikan yang baik maka mampu menciptakan atau bisa bekerja dengan penghasilan yang layak.

“Dari penghasilan inilah juga untuk bisa kehidupan sehari-hari, untuk sekolah lagi, untuk menempuh pendidikan yang baik, makanan bergizi, dan kehidupan yang sehat. Ini terus kita terus dorong,” kata Fatoni.

Agus Fatoni mengatakan pemerintah terus mengalokasikan minimal 20 persen anggaran APBD untuk sektor pendidikan, di samping berbagai program nasional dari pemerintah pusat. Di antaranya Sekolah Rakyat, Makanan Bergizi Gratis, Sekolah Unggulan Garuda serta beasiswa pendidikan.

Menurut dia, berbagai program unggulan tersebut tentunya diarahkan untuk meningkatkan kualitas SDM, khususnya di Papua.

Fatoni menjelaskan melalui kunjungan ke tiga lokasi tersebut pihaknya menyaksikan langsung semangat para siswa dan mahasiswa untuk terus belajar.