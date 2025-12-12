Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Sosial

Pj Ketum PBNU Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar untuk Korban Bencana Aceh

Rabu, 17 Desember 2025 – 03:01 WIB
Penjabat (Pj) Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Zulfa Mustofa menyerahkan bantuan kemanusiaan berupa uang tunai sebesar Rp 1 miliar serta 3.000 paket sembako untuk korban bencana di Aceh, Selasa (16/12/2025). Foto: dok sumber

jpnn.com, JAKARTA - Penjabat (Pj) Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Zulfa Mustofa menyerahkan bantuan kemanusiaan berupa uang tunai sebesar Rp 1 miliar serta 3.000 paket sembako untuk korban bencana di Aceh, Selasa (16/12).

PBNU juga mengajak warga nahdliyin untuk berpartisipasi membantu korban bencana di Sumatra.

Penyerahan bantuan berlangsung di Pesantren Dayah Ummul Ayman, Samalanga, Kabupaten Bireuen, Aceh. Bantuan tersebut langsung diterima oleh Ketua PWNU Aceh, Tengku Faisal M Ali, bersama Rais Syuriah PWNU Aceh, Tengku Wales Nuruzzahri Yahya.

Kiai Zulfa menjelaskan bantuan yang disalurkan ini merupakan hasil penggalangan dana saat Rapat Pleno PBNU pada 9 Desember 2025 lalu.

"Alhamdulillah, terkumpul dana sebesar Rp 2 miliar. Dari jumlah itu, Rp 1 miliar kami salurkan untuk Aceh karena kami melihat kondisi Aceh paling berat. Sisanya masing-masing Rp 500 juta untuk Sumatera Barat dan Sumatera Utara, ditambah bantuan sembako," kata Kiai Zulfa melalui keterangan tertulisnya pada Selasa (16/12).

Kata dia, penyaluran bantuan ini sebagai ikhtiar dan kepedulian NU kepada masyarakat Aceh, baik secara umum maupun khususnya warga Nahdlatul Ulama.

Ia menyebut ada 18 Cabang NU yang terdampak, tapi kondisinya tidak semua sama.

"Kami menyalurkan bantuan melalui PWNU Aceh karena merekalah yang paling memahami kondisi di lapangan. PWNU Aceh tentu lebih tahu mana yang perlu mendapat perhatian lebih," ungkapnya.

