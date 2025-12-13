Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pj Ketum Pimpin Rapat Gabungan, Hasilnya Muhammad Nuh Ditunjuk Sebagai Katib Aam PBNU

Sabtu, 13 Desember 2025 – 19:27 WIB
Pj Ketum Pimpin Rapat Gabungan, Hasilnya Muhammad Nuh Ditunjuk Sebagai Katib Aam PBNU - JPNN.COM
Waketum PBNU Mohammad Mukri di kantor organisasinya, Jakarta, Sabtu (13/12). Aristo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melaksanakan rapat gabungan yang dipimpin Pejabat (Pj) Ketum organisasi kaum nahdiyin itu Zulfa Mustofa, perwakilan Syuriyah, Tanfidziyah, Rais Aam.

"Jadi, hari ini kami telah melaksanakan rapat gabungan Syuriyah, Tanfidziyah, untuk pertama kalinya setelah ditetapkan Pj Ketua Umum Kiai Zulfa Mustofa," kata Ketua PBNU Imron Rosyadi atau Gus Im dalam konferensi pers di kantor organisasinya, Jakarta, Sabtu (13/12).

Sementara itu, Waketum PBNU Mohammad Mukri mengatakan rapat gabungan menyepakati reposisi di organisasi.

Baca Juga:

"Intinya melakukan reposisi, ya, reposisi kepengurusan setelah kemarin kami ada Rapat Pleno," ujar Mukri.

Dia mengatakan reposisi paling penting dalam rapat kali ini ialah penunjukan eks Mendikbud Muhammad Nuh sebagai Katib Aam PBNU.

"Adanya reposisi Katib Aam. Ya, jadi Katib Aam PBNU sejak hari ini tadi ditetapkan adalah Bapak Profesor Muhammad Nuh," ujar Mukri.

Baca Juga:

Selain reposisi, Mukri menyebutkan rapat gabungan memutuskan pembentukan panitia Munas dan peringatan Harlah ke-100 PBNU.

Menurut dia, pelaksanaan Munas bakal dipakai membahas penyelenggaraan Muktamar PBNU demi menentukan Ketum definitif. 

Eks Mendikbud Muhammad Nuh ditunjuk sebagai Katib Aam PBNU setelah dilaksanakan rapat gabungan organisasi kaum nahdiyin, Sabtu (12/12).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Katib Aam PBNU  Katib Aam PBNU Muhammad Nuh  PBNU  Nahdlatul Ulama 
BERITA KATIB AAM PBNU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp