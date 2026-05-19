Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

PKB Berkomitmen Memperkuat Ponpes di Tengah Banyaknya Kasus Kekerasan Seksual

Selasa, 19 Mei 2026 – 21:21 WIB
PKB Berkomitmen Memperkuat Ponpes di Tengah Banyaknya Kasus Kekerasan Seksual - JPNN.COM
Weketum PKB Ida Fauziyah saat penutupan Temu Nasional Pondok Pesantren: Gerakan Pesantren Anti Kekerasan Seksual di Jakarta, Selasa (19/5). Foto: Kenny Kurnia Putra/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ida Fauziyah menegaskan komitmen partainya memperkuat pesantren di tengah munculnya kasus kekerasan seksual yang melibatkan oknum lembaga pendidikan berbasis agama.

Penegasan tersebut disampaikan Ida saat penutupan Temu Nasional Pondok Pesantren: Gerakan Pesantren Anti Kekerasan Seksual di Jakarta, Selasa (19/5).

"Kami dari DPP Partai Kebangkitan Bangsa memfasilitasi karena sesungguhnya introspeksi yang dilakukan oleh bapak-ibu sendiri,” ujar Ida.

Baca Juga:

Ida menegaskan forum nasional tersebut menjadi bentuk tanggung jawab moral PKB terhadap kontribusi besar pesantren dalam sejarah pendidikan Indonesia.

"Banyak orang yang mengatakan apa enggak sayang biaya yang tidak murah mendatangkan para kiai dan seterusnya. Bapak-ibu yang saya hormati, menurut kami itu biaya yang murah. Karena sesungguhnya ini sedang membayar hutang peradaban terhadap pendirian pesantren di Indonesia,” katanya.

Menurut Ida, pesantren telah mengambil peran penting mencerdaskan bangsa jauh sebelum Indonesia merdeka.

Baca Juga:

"Pada masa-masa berikutnya, sebelum founding fathers kita merumuskan cita-cita negara mencerdaskan kehidupan bangsa, para kiai melalui pesantrennya telah lebih dulu mengambil peran negara mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujarnya.

Dia menyebut lahirnya Undang-Undang Pesantren menjadi bentuk penghormatan negara terhadap jasa para kiai dan pondok pesantren.

Waketum PKB Ida Fauziyah menegaskan komitmen partainya memperkuat pesantren di tengah munculnya kasus kekerasan seksual yang melibatkan oknum lembaga pendidikan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kasus kekerasan seksual  PKB  Ida Fauziyah  pondok pesantren  ponpes 
BERITA KASUS KEKERASAN SEKSUAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp