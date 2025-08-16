Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

PKB Dukung Transformasi Pesantren Mandiri Secara Ekonomi

Sabtu, 16 Agustus 2025 – 17:32 WIB
Kegiatan tadarus ekonomi pesantren dengan tema "Memajukan Usaha Bisnis Pesantren" yang digelar di DPP PKB. Foto: dokumentasi Humas PKB

jpnn.com, JAKARTA - Forum Percepatan Transformasi Pesantren (FPTP) terus mendorong kemandirian ekonomi pesantren.

FPTP menggelar kegiatan tadarus ekonomi pesantren dengan tema "Memajukan Usaha Bisnis Pesantren" yang digelar di DPP PKB.

Kegiatan itu menjadi bagian dari rangkaian panjang program transformasi pesantren yang sebelumnya diawali konferensi internasional dan roadshow di berbagai daerah.

Direktur FPTP sekaligus Sekretaris Dewan Syuro PKB Saifullah Maksum mengatakan bahwa agenda kali ini berfokus pada aspek kemudahan ekonomi.

“Hari ini khusus memulai kerja berat, kerja panjang yaitu mentransformasi pada aspek kemudahan ekonomi,” ujar Saifullah dalam keterangannya, pada Sabtu (16/8).

Menurut dia, para pengasuh pesantren mendapatkan pencerahan dari dua tokoh, yaigu Prof. Dr. Jaenal Effendi dan Ustaz Tazakka untuk memperbaiki pola pikir terkait pentingnya kemandirian ekonomi.

“Mungkin ini harus bikin strategi baru, pendekatan baru untuk memastikan bahwa forum semacam ini hasilnya efektif,” kata dia.

Dia menilai pesantren selama ini telah berkontribusi besar bagi negara dan umat dengan pendidikan murah serta pengabdian tulus para guru.

