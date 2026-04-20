PKB Jakbar Berkomitmen Hadir di Tengah Masyarakat Bukan Hanya Saat Momentum Politik

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jakarta Barat berkomitmen mengawal aspirasi masyarakat, khususnya di wilayah Jakarta Barat.

Hal itu dilakukan melalui pendekatan berbasis kebutuhan riil warga dan keterlibatan aktif di berbagai elemen masyarakat.

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKB sekaligus Ketua DPC PKB Jakarta Barat periode 2016–2026 Ahmad Ruslan mengatakan bahwa kepercayaan masyarakat tidak dapat dibangun hanya melalui narasi politik, tetapi harus diwujudkan dalam kerja konkret dan konsisten di lapangan.

Dia menyebutkan langkah utama yang mereka lakukan adalah memastikan kehadiran nyata di tengah masyarakat, bukan hanya saat momentum politik.

“Kami mendorong kader untuk aktif dalam pendampingan UMKM, penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, serta advokasi warga dalam berbagai persoalan sehari-hari, mulai dari akses layanan publik hingga isu lingkungan,” ucap Ahmad, pada Senin (20/4).

Sementara itu, Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKB sekaligus Wakil Ketua DPC PKB Jakarta Barat Uwais El Qoroni menyoroti pentingnya pendekatan baru dalam merangkul generasi muda.

Untuk menarik simpati pemilih muda yang kritis, PKB disebut mengedepankan keterlibatan, bukan sekadar kampanye.

“Kami mendorong program yang relevan seperti pengembangan ekonomi kreatif, peluang kerja, serta isu lingkungan yang menjadi perhatian generasi muda. Selain itu, kehadiran aktif di ruang digital dengan komunikasi yang transparan dan inklusif menjadi keharusan,” jelas Uwais.