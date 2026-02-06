Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Pilpres

PKB Mantap Dukung Prabowo 2 Periode, tetapi Belum Tentu Bersama Gibran

Jumat, 06 Februari 2026 – 16:55 WIB
PKB Mantap Dukung Prabowo 2 Periode, tetapi Belum Tentu Bersama Gibran - JPNN.COM
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka saat menghadiri Sidang Paripurna MPR beragendakan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden-Wakil Presiden RI Masa Jabatan 2024-2029 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada 20 Oktober 2024. Foto: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda menyebutkan parpolnya bulat mendukung Presiden RI Prabowo Subianto bisa menjabat selama dua periode. 

"Ya, PKB bulat dukung untuk minimal dua periode," kata Huda saat dihubungi, Jumat (6/2).

Legislator DPR RI itu mengatakan PKB sampai kini belum menentukan sosok cawapres pendamping Prabowo pada Pilpres 2029.

Baca Juga:

"Sementara ini yang jadi diskusi, kami mendukung Pak Presiden dahulu. Kami belum, belum bicara soal cawapres," kata Huda.

Dia menuturkan PKB saat ini fokus membantu agenda pemerintahan Prabowo, sehingga belum menentukan cawapres pendamping eks Danjen Kopassus itu pada Pilpres 2029.

"Sementara ini fokus kami bantu Pak Prabowo dan melihat beberapa agenda strategis beliau," ungkap Huda

Baca Juga:

Terlebih lagi, kata dia, agenda pemerintahan Prabowo sejalan dengan perjuangan politik PKB menyangkut sistem ekonomi berdasarkan konstitusi seperti Pasal 33 UUD 1945.

"Jadi ekonomi konstitusi yang beliau sampaikan di berbagai forum di internal PKB, menyangkut soal komitmen beliau akan menjalankan Pasal 33 itu," katanya.

Ketua DPP PKB Syaiful Huda menyebutkan parpolnya belum menentukan sosok cawapres yang akan mendampingi Prabowo pada 2029.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prabowo Subianto  PKB  Pilpres  Prabowo-Gibran  Prabowo  Gibran  Pilpres 2029 
BERITA PRABOWO SUBIANTO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp