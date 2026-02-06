PKB Mantap Dukung Prabowo 2 Periode, tetapi Belum Tentu Bersama Gibran

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda menyebutkan parpolnya bulat mendukung Presiden RI Prabowo Subianto bisa menjabat selama dua periode.

"Ya, PKB bulat dukung untuk minimal dua periode," kata Huda saat dihubungi, Jumat (6/2).

Legislator DPR RI itu mengatakan PKB sampai kini belum menentukan sosok cawapres pendamping Prabowo pada Pilpres 2029.

"Sementara ini yang jadi diskusi, kami mendukung Pak Presiden dahulu. Kami belum, belum bicara soal cawapres," kata Huda.

Dia menuturkan PKB saat ini fokus membantu agenda pemerintahan Prabowo, sehingga belum menentukan cawapres pendamping eks Danjen Kopassus itu pada Pilpres 2029.

"Sementara ini fokus kami bantu Pak Prabowo dan melihat beberapa agenda strategis beliau," ungkap Huda

Terlebih lagi, kata dia, agenda pemerintahan Prabowo sejalan dengan perjuangan politik PKB menyangkut sistem ekonomi berdasarkan konstitusi seperti Pasal 33 UUD 1945.

"Jadi ekonomi konstitusi yang beliau sampaikan di berbagai forum di internal PKB, menyangkut soal komitmen beliau akan menjalankan Pasal 33 itu," katanya.