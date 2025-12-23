PKB Menggaungkan Persatuan Mengatasi Bencana di Sumatra

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Bidang Komunikasi Informasi Teknologi Dewan Pengurus Pusat DPP Partai Kebangkitan Bangsa Ahmad Iman Sukri mengingatkan pentingnya persatuan untuk penanganan pascabanjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

"Bukan malah saling melemahkan dalam mengatasi bencana. Persatuan dan gotong royong menjadi dua kata kunci dalam penanganan bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar," ujarnya, Selasa (23/12).

Ahmad Iman berkata, konsep gotong royong merupakan konsep sosial ajaran nenek moyang bangsa Indonesia. Zaman dahulu, kata dia, gotong royong dilakukan seluruh elemen, tanpa melihat pangkat dan jabatan.

"Nilai gotong royong menjadi bagian dari identitas budaya bangsa Indonesia yqng melambangkan solidaritas, kepedulian, dan kebersamaan. Untuk penanganan pascabanjir di Sumatra dibutuhkan gotong royong, semua elemen bergerak, tidak saling melemahkan," tuturnya.

Menurut Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) itu, konsep sosial gotong royong mulai terlupakan.

"Melemahkan bukan konsep bangsa ini. Menumbuhkan rasa kekeluargaan dan persatuan di tengah masyarakat itu baru konsep kita," kata Ahmad Iman.

Dia mengingatkan bahwa para korban banjir dukungan morel dan materiel. Jangan lagi mereka disuguhi berita-berita yang membuat mental mereka ambruk.

"Saatnya seluruh elemen bersantu, jangan lagi saling serang, saling menyalahkan, saling merasa paling bisa membantu. Rendahkan ego untuk membantu Saudara kita di Aceh, Sumbar, dan Sumut," katanya.