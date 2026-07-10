PKB Mulai Tanam Sejuta Pohon, Cak Udin: Ini Bukan Seremonial

jpnn.com - JAKARTA TIMUR - Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Hasanuddin Wahid atau biasa disapa Cak Udin meresmikan kick off Pesta Pohon PKB melalui gerakan menanam pohon di Taman Cempaka, Jakarta Timur, Jumat (10/7).

Pesta Pohon menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Lahir atau Harlah ke-28 PKB; ditandai dengan penanaman 2000 bibit pohon dengan target penanaman nasional sebanyak satu juta pohon.

Cak Udin mengatakan bahwa gerakan menanam pohon merupakan bentuk refleksi PKB atas pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Menurutnya, kegiatan di Jakarta bukan seremonial, tetapi menjadi titik awal karena PKB telah menginstruksikan seluruh DPW dan DPC di Indonesia untuk menggelar aksi serupa secara serentak.

"Gerakan tanam pohon ini adalah wujud refleksi kami atas pentingnya menjaga kelestarian alam. Kegiatan hari ini hanya kick off. Kami telah menginstruksikan seluruh DPW dan DPC PKB di seluruh Indonesia untuk melakukan gerakan yang sama," ujar Cak Udin.

Dia berharap gerakan tersebut dapat menginspirasi masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan, terutama di kawasan-kawasan yang membutuhkan rehabilitasi seperti daerah aliran sungai, kawasan kritis, hingga hutan.

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"Kami berharap gerakan ini menular ke seluruh daerah dan seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah kritis, daerah aliran sungai, kawasan hutan, maupun lokasi lain yang memungkinkan untuk ditanami pohon," katanya.

Menurut Cak Udin, kepedulian terhadap lingkungan merupakan bagian dari jati diri PKB sejak pertama kali didirikan. Komitmen tersebut terus menjadi landasan dalam setiap gerakan dan pengabdian partai kepada masyarakat.