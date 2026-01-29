Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

PKB Respons Isu Reshuffle Kabinet

Kamis, 29 Januari 2026 – 17:51 WIB
PKB Respons Isu Reshuffle Kabinet - JPNN.COM
Anggota DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan. Foto: Arief/nr

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR Daniel Johan menyebut Presiden Prabowo Subianto tentu memiliki pertimbangan matang sebelum merombak atau mereshuffle Kabinet Merah Putih.

Hal itu dikatakan Daniel demi merespons isu reshuffle kabinet pemerintahan Prabowo yang belakangan mengemuka. 

"Presiden tentu memiliki pertimbangan yang sangat matang jika melakukan reshuffle kabinet,” ujar Daniel melalui keterangan persnya, Kamis (29/1).

Baca Juga:

Ketua DPP PKB itu menuturkan Presiden RI dalam sistem presidensial, memiliki hak konstitusional mengangkat dan memberhentikan menteri sesuai kebutuhan.

Oleh karena itu, Daniel mengajak seluruh elemen politik menghormati setiap keputusan yang diambil Prabowo, termasuk dalam reshuffle kabinet.

“PKB sangat menghormati semua keputusan Presiden, termasuk apabila Presiden memutuskan melakukan reshuffle kabinet,” ujar Daniel.

Baca Juga:

Legislator Komisi Komisi IV DPR RI itu berharap seluruh anggota kabinet bekerja optimal dan solid membantu Prabowo di tengah isu reshuffle.

“Kami berharap para menteri dan seluruh jajaran kabinet bekerja keras, fokus, dan maksimal dalam mendukung Presiden demi keberhasilan agenda pembangunan dan kesejahteraan rakyat,” ujar dia.

Anggota Fraksi PKB Daniel Johan menyebut Presiden RI memiliki hak prerogatif dalam merombak atau mereshuffle kabinet.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PKB  reshuffle menteri  Kabinet Merah Putih  Prabowo  Presiden Prabowo  reshuffle kabinet 
BERITA PKB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp