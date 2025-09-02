PKKMB UNS 2025: Sinergi Kampus dan PT Sukma Sejati Media di Era Digital

Selasa, 02 September 2025 – 18:18 WIB

jpnn.com, SOLO - Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta tengah mempersiapkan rangkaian Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) 2025 yang berlangsung pada 19–23 Agustus.

Salah satu acara puncak yang paling dinanti, Semar Night Spectacular, digelar pada 23 Agustus 2025 di halaman Gedung dr. Prakosa.

Ribuan mahasiswa baru hadir dalam momen penyambutan yang penuh semangat ini.

Mengusung tema “Bersama UNS: Membentuk Mahasiswa Humanis, Inklusif, dan Tangguh Menjawab Tantangan Global”, PKKMB menjadi gerbang awal bagi mahasiswa untuk mengenal nilai-nilai akademik sekaligus menyiapkan diri menghadapi tantangan abad ke-21.

Mahasiswa Baru dan Literasi Digital

PKKMB bukan sekadar agenda seremonial. Kegiatan ini membekali mahasiswa dengan pemahaman tentang tridharma perguruan tinggi, sekaligus mengasah keterampilan penting abad modern: berpikir kritis, adaptif, mampu berkolaborasi, dan melek teknologi.

Dalam realitas kampus saat ini, literasi digital menjadi kunci. Hampir semua aktivitas, mulai dari perkuliahan daring, riset akademik, hingga organisasi mahasiswa, membutuhkan dukungan konektivitas internet yang stabil dan aman.

Karena itu, kehadiran mitra digital dalam kegiatan mahasiswa menjadi semakin relevan.