PKM UNAS Perkuat Community Tourism di Kepulauan Seribu

jpnn.com, JAKARTA - Program Studi Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Nasional (UNAS) melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Pulau Panggang, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Kegiatan tersebut mengusung tema pengembangan community tourism sebagai upaya memperkuat ekosistem ekonomi berkelanjutan berbasis kearifan lokal di wilayah Kepulauan Seribu.

PKM dilaksanakan bersama komunitas Ruang Anak Muda dengan melibatkan masyarakat setempat melalui forum diskusi kelompok terarah (FGD).

Sekretaris Program Studi Magister Komunikasi UNAS Adi Prakosa, mengatakan kegiatan PKM merupakan bagian dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

“Kegiatan PKM bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang mana insan akademis bukan hanya memiliki tanggung jawab pengembangan keilmuan dan penelitian, tapi juga harus hadir di tengah masyarakat dan memberikan dampak yang nyata,” ujar Adi dalam FGD di Pulau Panggang, Sabtu (2/5).

Ia menjelaskan, pengembangan community tourism tidak cukup hanya mengandalkan keindahan destinasi wisata semata.

Baca Juga: Indonesia Tourism Xchange 2026 Bakal Ulas Masa Depan Industri Pariwisata Nasional

“Community tourism tumbuh bukan hanya dari keindahan destinasi semata, tetapi juga dari komunikasi yang menyatukan masyarakat, pemerintah, dan wisatawan dalam tujuan bersama,” katanya.

Menurut Adi, kolaborasi lintas pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam membangun sektor pariwisata berbasis komunitas yang berkelanjutan.