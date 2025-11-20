PKM Universitas Yarsi Menggelar Pelatihan Berbahasa Inggris di Bogor

Kamis, 20 November 2025 – 20:12 WIB

jpnn.com - BOGOR - Tim Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Yarsi menggelar program bertajuk “Speaking: Know Your Potential” di Bogor.

Kegiatan dipimpin perwakilan Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi Novi Rahayu Restuningrum.

"Ini bertujuan untuk memberikan sumbangsih kepada sekolah dalam pengembangan kemampuan berbicara berhasa Inggris siswa, dan mendukung sustainable development goals yaitu pendidikan yang berkualitas," ujar Novi.

PKM diikuti oleh 52 siswa SMA dan pesantren Nurul Iman, Parung, Bogor.

"Pelatihan pengembangan kemampuan berbicara berbahasa Inggris siswa berlangsung selama tiga jam dan mendapatkan antusiasme peserta yang sangat tinggi," kata Novi.

Pelatihan pengembangan kemampuan berbicara berbahasa Inggris ini memberikan penyuluhan mengenai pembelajaran kolaboratif dan memberikan pelatihan kepada siswa untuk dapat melakukan pembelajaran kolaboratif yang mandiri, di luar ruang kelas bersama teman asrama.

Belajar secara kolaboratif memiliki pengertian bahwa siswa belajar dalam kelompok kecil dengan program yang mereka susun.

Esensi belajar kolaboratif mandiri bermakna siswa melakukan kegiatan belajar ini secara mandiri tanpa instruksi guru dan tanpa monitor langsung fasilitator PKM maupun guru kelas.