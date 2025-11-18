PKM Yarsi Mengaktifkan Perpustakaan Desa di Bantarsari

jpnn.com - BANTARSARI - Tim Pengabdian kepada Masyarakat atau PKM Universitas Yarsi di bawah naungan Yarsi Village Center atau Pusat Pemberdayaan Desa melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat bertajuk “Aktivasi Perpustakaan Desa sebagai Sumber Literasi Kesehatan Kaum Ibu dan Pemberdayaan Ekonomi Karang Taruna di Desa Bantarsari.”

"Melalui kegiatan ini, perpustakaan desa tidak hanya diposisikan sebagai tempat penyimpanan buku, melainkan juga sebagai pusat literasi kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat," ujar perwakilan Tim PKM Universitas Yarsi Indah Kurnianingsih, dari Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi Fakultas Teknologi Informasi.

Program ini diharapkan bisa mendorong masyarakat Bantarsari untuk lebih bijak dalam mengonsumsi informasi, meningkatkan kualitas hidup melalui gaya hidup sehat, serta menumbuhkan kemandirian ekonomi di kalangan pemuda.

Baca Juga: Universitas YARSI Terapkan Digitalisasi Budi Daya Lele di Bandung

“Perpustakaan desa bukan sekadar tempat membaca, tetapi menjadi pusat pemberdayaan masyarakat. Jadilah pengguna aktif, gunakan informasi yang benar, dan ajak keluarga serta tetangga untuk memanfaatkannya," katanya.

Kegiatan bersifat tematif sehingga Tim Pengabdian berasal dari dosen lintas fakultas seperti Kedokteran dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dengan dukungan tim dosen serta tujuh mahasiswa dalam kegiatan ini, dengan 43 peserta yang terdiri dari ibu-ibu rumah tangga, anggota Karang Taruna, dan tokoh masyarakat.

Perpustakaan Desa Bantarsari menyediakan berbagai koleksi terbaru terkait tema kesehatan dan kewairausahaan peserta juga diberikan pelatihan literasi digital, menelusur informasi yang baik dan benar, cara mengidentifikasi berita atau informasi hoaks tentang kesehatan serta bagaimana bersikap dalam menghapi penyebaran hoaks.

Baca Juga: Rektor Universitas Yarsi Sebut 3 Kriteria Pemimpin Nasional yang Dibutuhkan Rakyat

Hadir pada kegiatan ini Kepala Desa Bantarsari Kab Bogor Jawa Barat yang memberikan motivasi kepada warga untuk memanfaatkan perpustakaan desa sebagai titik akses peningkatan pengetahuan warga desa.

Pada tema pelatihan literasi kesehatan yang diambil pada kegiatan ini adalah tentang reproduksi remaja dengan sasaran target peserta pemuda Karang taruna Desa Bantarsari serta serba-serbi persiapan menghadapi menopause yang ditujukan bagi ibu-ibu kader kesehatan Desa Bantarsari.