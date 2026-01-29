Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional - Timur Tengah

PKS: Board of Peace Cara Alternatif Buat Wujudkan Perdamaian di Gaza

Kamis, 29 Januari 2026 – 15:28 WIB
PKS: Board of Peace Cara Alternatif Buat Wujudkan Perdamaian di Gaza - JPNN.COM
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta. Foto: Dokumentasi pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyebut Board of Peace (BoP) alias Dewan Perdamaian bentukan Presiden AS Donald Trump memiliki karakter sebagai forum politik nonpermanen yang bersifat cair dan berbasis soft power, bukan lembaga resmi maupun aliansi militer.

“Board of Peace lebih tepat dipahami sebagai platform koordinasi politik global untuk membuka ruang dialog, termasuk mengenai Gaza," kata dia kepada awak media, Kamis (29/1).

Diketahui, Indonesia menjadi satu di antara negara yang bergabung ke BoP atau Dewan Perdamaian Gaza bersama Arab Saudi dan Mesir.

Baca Juga:

Sukamta mengatakan keikutsertaan Indonesia di BoP bisa menjadi ruang diplomasi baru di tengah kebuntuan panjang menyelesaikan konflik Gaza.

"Keikutsertaan negara tidak otomatis mengikat pada operasi militer, sanksi, atau langkah koersif lain, sehingga tetap sejalan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif,” kata legislator fraksi PKS itu.

Sukamta melanjutkan BoP juga menjadi jalur legal dan politik alternatif ketika mekanisme multilateral seperti Dewan Keamanan PBB, mengalami kebuntuan akibat veto dan polarisasi geopolitik dalam menyelesaikan konflik Gaza.

Baca Juga:

Bagi Indonesia, keterlibatan dalam BoP bisa dipakai sebagai kesempatan membawa narasi keadilan internasional dan kemanusiaan Gaza ke tingkat global.

Sukamta menuturkan Indonesia memiliki fleksibilitas penuh dalam menentukan bentuk peran, mulai dari pradiplomasi, fasilitator kemanusiaan, hingga kontribusi penjaga perdamaian nontempur.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyebut keikutsertaan Indonesia di Board of Peace bisa menjadi ruang diplomasi baru mewujudkan perdamaian di Gaza.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Board of Peace  Dewan Perdamaian Gaza  Gaza  PKS  DPR RI  Sukamta  Palestina 
BERITA BOARD OF PEACE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp