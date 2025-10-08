PKS Desak Pemerintah Tolak Atlet Israel Tampil di Kejuaraan Dunia Senam

jpnn.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mendesak pemerintah tegas bersikap terhadap keikutsertaan atlet Israel dalam ajang World Artistic Gymnastics Championships atau Kejuaraan Dunia Senam yang dilaksanakan di Jakarta, pada Oktober ini.

'Pemerintah harus menunjukkan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, berpihak pada kemanusiaan, dan sesuai amanat konstitusi," kata Sukamta kepada awak media, Rabu (8/10).

Legislator fraksi PKS itu mengatakan Indonesia perlu menolak atlet dari negara yang melakukan genosida di Gaza, Palestina.

"Jangan sampai kita kebobolan lagi soal keikutsertaan Israel dalam ajang olahraga internasional," lanjut Sukamta.

Dia mengatakan Indonesia sejak awal kemerdekaan selalu konsisten menolak penjajahan oleh Israel dan mendukung kemerdekaan Palestina.

Menurutnya, sejarah mencatat Indonesia terus konsisten berjuang terhadap nasib Palestina. Semisal, saat Tanah Air pada 1958 memilih mundur dari babak kualifikasi Piala Dunia agar tidak bertanding melawan Israel.

Konsistensi itu berlanjutm pada Asian Games 1962. Indonesia menolak memberikan visa untuk delegasi Israel dan Taiwan (ROC).

Sukamta bahkan menyebutkan konsistensi itu berlanjut pada era modern. Saat Maret 2023, FIFA mencabut hak Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20.