PKS Gelar Bimteknas, Undang Menteri hingga Guru Besar Jadi Pembicara

jpnn.com, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menghadirkan guru besar, kepala badan, dan sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih saat Bimbingan Teknis Nasional (BIMTEKNAS) Pejabat Publik 2025 dari parpol berkelir putih, hitam, dan oranye itu di Jakarta, Senin (3/11) kemarin.

Mereka yang hadir ialah Guru Besar Kebijakan Publik Universitas Indonesia Eko Prasojo, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, serta Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman.

Eko dalam paparannya mengatakan empat faktor dalam meningkatkan pertumbuhan daerah, yakni SDA, SDM, kekuatan sistem dan institusi, serta nilai budaya.

Pria bergelar profesor itu pun mengajak pejabat publik PKS memperkuat tata kelola pemerintahan dan membangun budaya birokrasi yang efisien dan akuntabel.

"Kita memiliki semuanya, tetapi masih lemah di sistem dan institusi,” ujar Eko,

Diketahui, BIMTEKNAS yang dilaksanakan PKS dihadiri ribuan kader partai tersebut yang menjabat di legislatif dan eksekutif.

Sementara itu, Dadan dalam paparan mengungkit pentingnya keterpaduan lintas sektor dalam program pemenuhan gizi nasional.

Dia menekankan sisi kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan efektif dan berdampak langsung ke kesejahteraan masyarakat.