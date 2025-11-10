PKS Gelar Rakernas, Almuzzamil Singgung Pembentukan Struktur Sampai Kabupaten

Senin, 10 November 2025 – 18:18 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melaksanakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Jakarta, Senin (10/11) ini.

Rakernas dilaksanakan demi menindaklanjuti arahan Munas partai berkelir putih dan oranye itu.

"Alhamdulillah ini diikuti oleh 38 provinsi dan 514 kabupaten atau kota melalui online," kata Presiden PKS Almuzzamil ditemui di sela-sela Rakarnas partainya, Senin (10/11).

Legislator DPR RI itu menyebutkan PKS telah membentuk kepengurusan di 38 DPW tingkat provinsi dan 514 DPW level kabupaten atau kota.

"Semua berjalan aman, damai, dan tidak ada gejolak. Alhamdulillah kami bersyukur," ujarnya.

Almuzzamil mengatakan DPP PKS telah menyerukan struktur di bawah untuk mendukung program pemerintahan era Prabowo Subianto.

"Ya, yang mana PKS menjadi salah satu yang koalisi bersama Pak Prabowo," ujarnya.

Selanjutnya Almuzzamil menyebut PKS ke depan juga akan memberikan masukan kritis ke pemerintahan Prabowo meski berada di koalisi.