Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

PKS Launching Syiar Zulhijah, Ajak Umat Maksimalkan Amal dan Kepedulian Sosial

Sabtu, 09 Mei 2026 – 16:05 WIB
PKS Launching Syiar Zulhijah, Ajak Umat Maksimalkan Amal dan Kepedulian Sosial - JPNN.COM
PKS mengajak umat Islam menyambut bulan Zulhijah dengan memperbanyak ketaatan, menjauhi kemaksiatan, serta meningkatkan kepedulian sosial melalui ibadah kurban. Foto: Dok. PKS

jpnn.com, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Launching Syiar Zulhijjah, Kamis, (7/5/2026).

Sekretaris Dewan Syariah Pusat (DSP) PKS Mahfud Mahfudz mengajak umat Islam menyambut bulan Zulhijah dengan memperbanyak ketaatan, menjauhi kemaksiatan, serta meningkatkan kepedulian sosial melalui ibadah kurban.

Mahfud menjelaskan bahwa Zulhijah termasuk dalam empat bulan mulia yang dimuliakan Allah SWT.

Baca Juga:

“Ibarat kata ketika kita menjelang bulan Ramadan ada tarhib Ramadan maka ini bisa dikatakan sebagai tarhib Zulhijjah, mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya bulan Zulhijjah yang merupakan salah satu dari empat bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta’ala,” ujarnya.

Ia menegaskan keistimewaan bulan Zulhijah harus diisi dengan amal saleh dan menjauhi kezaliman.

“Apa bentuk kezaliman yang dilarang oleh Allah? Yang pertama kezaliman dengan menjalankan dan melakukan kemaksiatan, yang kedua kezaliman dengan meninggalkan ketaatan,” katanya.

Baca Juga:

Mahfud juga menyoroti keutamaan sepuluh hari pertama Zulhijjah. Di momentum tersebut, berbagai ibadah berkumpul, mulai dari puasa, salat Iduladha, kurban, hingga ibadah haji.

“Rasulullah memberikan motivasi mengatakan tidak ada hari-hari yang Allah lebih mencintai daripada 10 hari yang pertama di bulan Zulhijah,” jelasnya.

PKS mengajak umat Islam menyambut bulan Zulhijah dengan memperbanyak ketaatan, menjauhi kemaksiatan, serta meningkatkan kepedulian sosial.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PKS  zulhijah  kepedulian sosial  kurban  Iduladha 
BERITA PKS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp