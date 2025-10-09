PKS Soroti Agenda Sportswashing Israel, Minta Pemerintah Tak Teperdaya

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati menyebut Indonesia tidak boleh terbawa agenda Israel untuk memakai olahraga menutupi kejahatan Tel Aviv terhadap Palestina.

Dia berkata demikian demi menyikapi kemungkinan atlet Israel bakal bertanding saat World Artistic Gymnastics Championships atau Kejuaraan Senam Dunia 2025 di Jakarta.

“Kita tidak boleh menjadi bagian dari agenda sportswashing Israel yang menggunakan olahraga untuk menutupi kejahatan kemanusiaannya terhadap rakyat Palestina," kata Kurniasih kepada awak media, Kamis (9/10).

Legislator fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan kehadiran atlet Israel bukan sekadar urusan teknis olahraga, melainkan menyangkut kedaulatan politik luar negeri dan moral bangsa Indonesia.

Menurut Kurniasih, sikap menolak atlet Israel tampil dalam Kejuaraan Senam Dunia 2025 sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945, yakni Indonesia menentang penjajahan di atas dunia.

“Menolak kehadiran atlet Israel bukan sikap emosional, tetapi bentuk diplomasi kemanusiaan dan kedaulatan olahraga nasional,” lanjutnya.

Baca Juga: PKS Desak Pemerintah Tolak Atlet Israel Tampil di Kejuaraan Dunia Senam

Kurniasih pun mengingatkan rekam jejak konsisten Indonesia menolak keterlibatan Israel dalam dunia olahraga.

Menurut dia, hal itu terlihat saat Indonesia menolak bertanding melawan Israel pada kualifikasi Piala Dunia 1958 hingga tak mau melihat keberadaan kontingen Israel dalam Asian Games 1962.