PKS Terima Penghargaan IIPP, Kholid: Pengakuan Kerja Kolektif Kader

jpnn.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menerima penghargaan terbaik capaian Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) yang melakukan penilaian dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Sekjen PKS Muhammad Kholid menyebut penghargaan IIPP menjadi kerja kolektif kader menjaga integritas partai.

“Penghargaan ini kami maknai sebagai pengakuan atas kerja kolektif kader dan pengurus PKS di seluruh Indonesia dalam menjaga integritas organisasi," kata Kholid melalui keterangan persnya, Rabu (11/2).

Baca Juga: Guru PPPK Paruh Waktu Mulai Bergerak Menuntut Kesejahteraan Layak

Diketahui, penghargaan IIPP diserahkan oleh Wamenko Polkam Letjen (Purn) Lodewijk F. Paulus kepada PKS.

Kholid menjadi tokoh yang menerima penghargaan ketika forum Rapat Koordinasi Evaluasi Capaian IIPP 2025 sebagai Pilar Penguatan Demokrasi Substansial Menuju Indonesia Emas 2045 di Bali, Rabu.

Kholid mengatakan penghargaan IIPP memberi cermin objektif tentang langkah PKS mengelola partai sesuai prinsip etika.

"IIPP memberi cermin objektif tentang sejauh mana tata kelola partai berjalan sesuai prinsip etika, demokrasi internal, rekrutmen dan kaderisasi berkelanjutan berbasis merit system, serta keuangan yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Kholid menegaskan bahwa capaian PKS memperoleh IIPP bukan tujuan akhir, melainkan pijakan untuk perbaikan berkelanjutan di internal partai.