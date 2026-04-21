PKS Ungkap Alasan Khoirudin Diganti dari Jabatan Ketua DPRD DKI, Oalah

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta M. Taufik Zoelkifli mengungkapkan alasan Khoirudin diganti dari jabatan Ketua DPRD DKI.

Menurut dia, penggantian tersebut berupa amanah jabatan publik semata-mata untuk penyegaran jabatan.

“Kalau di PKS jadi penggantian amanah, kami sebut sebagai amanah dari jabatan publik yang ada sekarang dapil khusus di DPRD Jakarta,” ucap MTZ di Gedung DPRD DKI, pada Selasa (21/4).

MTZ menjelaskan bahwa surat perintah penggantian Ketua DPRD DKI tersebut langsung dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS ke Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), kemudian ke Fraksi PKS di DPRD DKI.

Dia mengaku bahwa PKS DKI Jakarta hanya mengikuti arahan DPP karena perpanjangan tangan.

“Khusus untuk DKI Jakarta, sekarang masih di DKI ya, masih daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Ini DPP segala sesuatunya itu diatur oleh DPP karena memang daerah pusat ya saat ini,” jelasnya.

Anggota Komisi B itu menuturkan penggantian Ketua DPRD DKI bakal melalui proses yang panjang, yaitu DPW harus menindaklanjuti surat dari DPP, kemudian berkirim surat ke Kementerian Dalam Negeri.

Kemendagri lalu akan memberikan balasan ke DPRD. DPRD pun wajib berkoordinasi dengan gubernur.