Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

PKS Ungkap Alasan Khoirudin Diganti dari Jabatan Ketua DPRD DKI, Oalah

Selasa, 21 April 2026 – 17:02 WIB
PKS Ungkap Alasan Khoirudin Diganti dari Jabatan Ketua DPRD DKI, Oalah - JPNN.COM
Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta M. Taufik Zoelkifli mengungkapkan alasan Khoirudin diganti dari jabatan Ketua DPRD DKI.

Menurut dia, penggantian tersebut berupa amanah jabatan publik semata-mata untuk penyegaran jabatan.

“Kalau di PKS jadi penggantian amanah, kami sebut sebagai amanah dari jabatan publik yang ada sekarang dapil khusus di DPRD Jakarta,” ucap MTZ di Gedung DPRD DKI, pada Selasa (21/4).

Baca Juga:

MTZ menjelaskan bahwa surat perintah penggantian Ketua DPRD DKI tersebut langsung dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS ke Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), kemudian ke Fraksi PKS di DPRD DKI.

Dia mengaku bahwa PKS DKI Jakarta hanya mengikuti arahan DPP karena perpanjangan tangan.

“Khusus untuk DKI Jakarta, sekarang masih di DKI ya, masih daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Ini DPP segala sesuatunya itu diatur oleh DPP karena memang daerah pusat ya saat ini,” jelasnya.

Baca Juga:

Anggota Komisi B itu menuturkan penggantian Ketua DPRD DKI bakal melalui proses yang panjang, yaitu DPW harus menindaklanjuti surat dari DPP, kemudian berkirim surat ke Kementerian Dalam Negeri.

Kemendagri lalu akan memberikan balasan ke DPRD. DPRD pun wajib berkoordinasi dengan gubernur.

Menurut dia, penggantian tersebut berupa amanah jabatan publik semata-mata untuk penyegaran jabatan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ketua DPRD DKI  Ketua DPRD DKI diganti  DPRD DKI Jakarta 
BERITA KETUA DPRD DKI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp