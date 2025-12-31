PKSS & Unsri Kolaborasi untuk Serap Tenaga Kerja Lulusan Perguruan Tinggi

jpnn.com, JAKARTA - PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) menggandeng Universitas Sriwijaya (Unsri) untuk memperkuat peran dalam penyerapan tenaga kerja lulusan perguruan tinggi.

Strategic Quality Manpower & Development Department PT PKSS Dera Andhika Duana mengatakan kemitraan yang telah berlangsung lebih dari lima tahun itu difokuskan pada peningkatan kesiapan kerja lulusan serta perluasan akses penempatan di dunia usaha.

Kerja sama tersebut relevan di tengah meningkatnya tuntutan industri terhadap tenaga kerja dengan kompetensi siap pakai.

Dera menyebut atas kontribusi itu, PKSS menerima penghargaan Best Partner 2025.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara Industrial Gathering with Alumni Session yang digelar di Jakarta.

Melalui kerja sama ini, alumni Unsri disalurkan ke sejumlah mitra PKSS, khususnya di sektor perbankan dan perusahaan nasional, dengan fokus wilayah Sumatra Selatan.

“Kolaborasi jangka panjang dengan UNSRI membuktikan bahwa sinergi antara pendidikan dan industri mampu menghasilkan talenta siap kerja. PKSS akan terus memperluas peran tersebut agar penyerapan alumni dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak nyata bagi pengembangan SDM, khususnya di wilayah Sumatera Selatan,” ujar Dera dikutip, Rabu (31/12).

Selain penempatan kerja, PKSS terlibat sejak tahap persiapan lulusan memasuki dunia profesional.