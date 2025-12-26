Close Banner Apps JPNN.com
Planetarium Kembali Dibuka, Gratis untuk Pelajar

Jumat, 26 Desember 2025 – 10:17 WIB
Planetarium Kembali Dibuka, Gratis untuk Pelajar
Dahlan Iskan sedang berada di Planetarium. Foto Disway

jpnn.com, JAKARTA - Setelah vakum selama 13 tahun, Teater Bintang Planetarium yang berada di kawasan Taman Ismail Marzuki, Jakarta, akhirnya kembali dibuka untuk publik.

Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, masyarakat umum sudah dapat mengakses dan menikmati fasilitas tersebut mulai Kamis, 25 Desember 2025.

"Setelah lebih dari 13 tahun sejak 2012, Planetarium yang digagas oleh Bang Ali Sadikin akhirnya bisa kita hidupkan kembali," ujar Pramono dikutip Jumat (26/12).

Pramono Anung menekankan, dibukanya kembali Planetarium Jakarta tidak semata-mata berarti membuka kembali sebuah bangunan lama, melainkan mengaktifkan kembali peran edukasi yang sempat terhenti.

Menurut Pramono, Planetarium memiliki posisi strategis sebagai ruang pembelajaran untuk memperkaya pemahaman masyarakat terhadap sains dan astronomi, terutama bagi kalangan generasi muda.

Sebagai bagian dari rangkaian pembukaan kembali tersebut, Pemerintah Provinsi Jakarta juga menetapkan kebijakan khusus berupa pembebasan biaya masuk bagi pelajar selama tiga bulan ke depan.

Program ini bertepatan dengan periode libur Natal dan Tahun Baru, sehingga diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pelajar bersama keluarga.

"Saya sudah memutuskan, bagi pelajar yang ingin memanfaatkan Planetarium Jakarta akan digratiskan selama tiga bulan," ujar Pramono.

TAGS   Planetarium  Taman Ismail Marzuki  Pramono  Pramono Anung  planetarium jakarta 
