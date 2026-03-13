Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Plataran Six Series Peace Run 2026: Lari Sambil Menjelajahi Surga Alam Indonesia

Jumat, 13 Maret 2026 – 14:03 WIB
Plataran Six Series Peace Run 2026: Lari Sambil Menjelajahi Surga Alam Indonesia - JPNN.COM
Sebuah rangkaian event lari lintas destinasi Plataran Six Series Peace Run akan digelar di enam wilayah Indonesia sepanjang 2026. Foto: source for JPNN

jpnn.com - Sebuah rangkaian event lari lintas destinasi akan digelar di enam wilayah Indonesia sepanjang 2026.

Ajang bertajuk Plataran Six Series Peace Run ini mengusung konsep sport tourism dengan memadukan olahraga lari dan eksplorasi destinasi alam serta budaya di berbagai daerah.

Seri lomba tersebut dijadwalkan dimulai di Jakarta pada 5 April, kemudian berlanjut di Makassar pada 7 Juni.

Baca Juga:

Setelah itu, event akan digelar di Puncak pada 12 Juli, Borobudur (2 Agustus), Bromo (18 Oktober), dan ditutup di Menjangan (13 Desember).

CEO dan Founder Plataran Indonesia Yozua Makes mengatakan setiap lokasi dipilih karena memiliki karakter alam dan budaya yang berbeda.

"Setiap lokasi menghadirkan karakter alam, budaya, serta komunitas lokal yang berbeda, sehingga memberikan pengalaman berlari yang khas di setiap destinasi," ujar Yozua.

Baca Juga:

Menurutnya, event ini juga dirancang terhubung dengan ekosistem lomba lari internasional seperti World Marathon Majors, dengan melibatkan pelari dari komunitas global yang bernaung di OudPro.

"Inisiatif ini merupakan kolaborasi antara Plataran dan OudPro yang menghadirkan kombinasi road run dan trail run di berbagai lanskap alam Indonesia," bebernya.

Event lari lintas destinasi Plataran Six Series – Peace Run akan digelar di enam daerah Indonesia sepanjang 2026, menggabungkan olahraga lari dengan eksplorasi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Plataran Six Series Peace Run 2026  Plataran Six Series 2026  event lari  plataran 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp