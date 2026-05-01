Platform Digital bTaskee Buka Akses Kerja Fleksibel

jpnn.com, JAKARTA - Peran pekerja di sektor jasa rumah tangga makin relevan dalam mendukung kehidupan masyarakat modern, khususnya di tengah gaya hidup yang dinamis.

Melalui layanan berbasis aplikasi, para pekerja di sektor ini membantu menciptakan kenyamanan sekaligus memungkinkan masyarakat tetap produktif.

Kehadiran platform digital juga membuka akses kerja yang lebih fleksibel, sehingga pekerja dapat mengatur waktu dan memperoleh penghasilan sesuai kebutuhan mereka.

Seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat urban, kebutuhan akan layanan jasa rumah tangga yang praktis dan fleksibel juga terus berkembang.

Dalam beberapa tahun terakhir, sektor jasa menjadi sektor dominan di wilayah perkotaan, dengan proporsi pekerja yang mencapai hampir 60% hingga 2024, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, melihat dari fenomena sebelumnya, yaitu Covid-19 yang menyebabkan PHK massal di sejumlah perusahaan.

Seiring dengan perkembangan teknologi, platform digital kini turut membuka akses kerja yang lebih fleksibel dan terstruktur, termasuk di sektor jasa rumah tangga yang makin relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Salah satu platform jasa rumah tangga di Indonesia dari bTaskee Indonesia, mencatat bahwa para mitranya berasal dari berbagai latar belakang dengan kebutuhan yang beragam dalam bekerja.

Melalui sistem kerja berbasis aplikasi, mitra dapat mengatur waktu kerja secara fleksibel sekaligus memperoleh penghasilan, baik sebagai sumber utama maupun tambahan, dengan potensi pendapatan yang menyesuaikan tingkat aktivitas.