Platform Pinjamin Pertegas Komitmen Jaga Keamanan Data Pengguna dari Serangan Siber

Rabu, 17 September 2025 – 20:21 WIB
Platform Pinjamin mempertegas komitmennya untuk menjaga keamanan data pengguna dari serangan siber. Foto dok. Pinjamin

jpnn.com, JAKARTA - Belakangan ini ancaman serangan siber yang makin masif di ranah digital membuat keamanan informasi merupakan hal krusial bagi terwujudnya kepercayaan publik.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melalui berbagai regulasi, terus mendorong setiap penyelenggara usaha jasa keuangan untuk mengimplementasikan tata kelola yang kuat, termasuk dalam aspek keamanan informasi. 

"Kami bersyukur berhasil mempertahankan sertifikasi ISO 27001:2022 untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi (ISMS)," kata Direktur PT Progo Puncak Group (Pinjamin), Antonius Gunawan, Rabu (17/9).

Pencapaian itu menunjukkan komitmen perusahaan dalam mengelola keamanan data dan tata kelola yang kuat sejak pertama kali memperoleh sertifikasi pada 2019.

Raihan itu juga sejalan dengan komitmen regulator dalam menciptakan ekosistem keuangan yang aman dan terpercaya bagi masyarakat.

“Keberhasilan audit ulang ini bukan hanya pencapaian, tetapi bukti konsistensi kami menjaga keamanan informasi, seiring perkembangan teknologi," ucapnya.

Antonius mengatakan dengan asesmen ISO 27001:2022, sistem internal Penjamin semakin siap menghadapi tantangan keamanan siber, sekaligus menjaga kepercayaan pengguna.

Hal itu lantaran industri pinjaman daring, menghadapi ancaman siber yang makin kompleks. 

