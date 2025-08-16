PLAVE Segera Gelar Konser di Jakarta untuk Pertama Kali

jpnn.com, JAKARTA - Boy group virtual, PLAVE akan konser untuk pertama kalinya di Indonesia, tepatnya di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta pada 18 Oktober 2025.

Konser bertajuk PLAVE Asia Tour (DASH: Quantum Leap) in Jakarta tersebut dipromotori oleh Star Planet dan Big Ground Entertainment.

Panggung musik itu bakal menjadi perayaan sejati bagi PLLI, (sebutan akrab untuk para penggemar PLAVE) yang telah mencintai PLAVE sejak debut pada 2023, sekaligus untuk para pencinta K-pop di Indonesia secara umum.

Lima member karismatik PLAVE yakni Yejun, Noah, Bamby, Eunho, dan Hamin akan menampilkan aksi panggung memukau yang telah dikenal sebagai pelopor berani yang menetapkan standar baru di dunia K-pop.

Banyak hal dapat dikatakan tentang revolusi yang dibawa PLAVE. Pertama, PLAVE adalah grup virtual yang memadukan animasi 3D canggih dengan teknologi real-time motion capture.

Dengan teknologi animasi mutakhir itu, musik dan penampilan kelima member dihadirkan secara nyata di atas panggung dengan detail yang hidup.

Hal tersebut menciptakan pengalaman spektakuler dan imersif yang benar-benar luar biasa bagi para penonton, membuat para penggemar semakin jatuh cinta.

Lebih dari itu, setiap member PLAVE memiliki kepribadian unik, karakter vokal yang khas, dan cerita menarik. Perpaduan itu memikat penggemar dengan menggabungkan emosi manusia yang autentik dengan seni virtual yang tak tertandingi.