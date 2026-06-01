Playoff ACL 2: Persib Reuni dengan Manila Digger, Akankah Cerita Lama Terulang?

jpnn.com - Persib Bandung dipastikan kembali berhadapan dengan Manila Digger pada laga play off AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/27.

Duel yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), 12 Agustus 2026 itu menjadi pintu pertama yang harus dilewati Maung Bandung untuk melanjutkan perjalanan di pentas Asia.

Pertandingan tersebut bukan pertemuan pertama bagi kedua tim. Musim lalu, Persib dan Manila Digger juga sempat berhadapan dalam ajang yang sama sehingga duel kali ini diprediksi berlangsung menarik.

Persib datang ke kompetisi Asia dengan status juara BRI Super League 2025/26.

Tim asuhan Bojan Hodak memastikan gelar setelah mengumpulkan 79 poin dari 34 pertandingan. Persib unggul head to head atas Borneo FC yang memiliki raihan poin identik.

Keberhasilan tersebut menjadi modal berharga bagi Pangeran Biru untuk kembali bersaing di kancah internasional. Apalagi, Persib memiliki target memperbaiki pencapaian musim lalu yang terhenti pada fase 16 besar.

Di sisi lain, Manila Digger juga tiba dengan kepercayaan diri tinggi. Klub yang diasuh Li Haijun berhak tampil di ACL Two setelah keluar sebagai kampiun Liga Filipina.

Mereka mengoleksi 63 poin dari 26 pertandingan dengan catatan hanya sekali menelan kekalahan.