Playoff IBL 2025: Satu Kaki Satria Muda dan Rans Simba Bogor Berada di Semifinal

jpnn.com - Tim basket Satria Muda Pertamina membuka keunggulan atas Prawira Bandung dalam ronde pertama playoff IBL 2025.

Bertandang ke C-Tra Prawira Arena, Bandung, Kamis (26/6/2025), tim asuhan Youbel Sondakh menang dengan skor 76-69.

Point guard Satria Muda Shannon Evans tampil gemilang dengan mencetak triple double 19 poin, 10 rebound, dan 12 assist.

Satria Muda Sempat Kesulitan

Satria Muda sempat kesulitan ketika Amine Noua terkena foul out, yang membuat pertahanan mereka sedikit rapuh.

Namun, dengan kerja sama tim yang solid, SM mampu menjaga keunggulan hingga mengamankan kemenangan penting dalam sistem best of three.

“Kunci kemenangan kami kali ini ialah tetap kompak. Lawan adalah tim bagus. Mereka punya kemampuan individu yang bagus. Ditambah lagi, mereka bermain di kandang sendiri.”

“Akan tetapi, kami bisa menjaga kekompakan, dan memenangkan pertandingan kali ini," ujar pemain kelahiran 19 Juli 1994 itu.

Dari barisan lokal, Abraham Damar Grahita dan Ali Bagir masing-masing menyumbangkan 14 dan 12 poin. Sementara itu, Amine Noua mencatatkan double-double dengan 10 poin dan 10 rebound.