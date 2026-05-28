JPNN.com - Olahraga - Basket

Playoff IBL 2026: Ada Jurang Besar saat RANS Simba Bermain di Kandang Pelita Jaya

Jumat, 29 Mei 2026 – 04:05 WIB
Duel Pelita Jaya Jakarta (jersei oranye) vs RANS Simba Bogor (jersei putih) pada laga kedua playoff IBL 2026. Foto: Dhiya Muhammad El Labib/JPNN.com.

jpnn.com - RANS Simba Bogor harus mengakhiri perjalanan mereka di playoff IBL 2026 setelah kembali menelan kekalahan dari Pelita Jaya.

Tim asal Kota Hujan itu tak mampu membendung permainan agresif Pelita Jaya. RANS kalah telak dengan skor 57-98 di GMSB Kuningan, Jakarta, Kamis malam (28/5/2026).

Hasil tersebut memastikan langkah RANS terhenti setelah sebelumnya juga kalah dramatis 82-84 pada gim pertama yang berlangsung di Gymnasium Sekolah Vokasi IPB, Bogor, Minggu (24/5/2026).

Menariknya, pola serupa sebenarnya sudah terlihat sejak fase reguler IBL 2026.

Saat bermain di kandang sendiri, RANS mampu memberikan perlawanan sengit kepada Pelita Jaya dan hanya kalah tipis 72-73 di Bogor.

Namun ketika tampil di markas lawan, performa RANS justru menurun drastis. Sebelum kalah di playoff, mereka juga sempat dibantai Pelita Jaya dengan skor 58-87 pada fase reguler.

Pelatih RANS Simba Bogor Antonius Joko Endratmo mengakui atmosfer pertandingan di kandang Pelita Jaya memberi tekanan besar kepada anak asuhnya.

Menurutnya, situasi tersebut membuat para pemain kesulitan mengembangkan permainan.

TAGS   IBL 2026  Pelita Jaya  RANS Simba Bogor  RANS  playoff IBL 2026  IBL 
