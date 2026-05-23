Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Basket

Playoff IBL 2026: Satria Muda Bandung Perkasa, Kesatria Bengawan Solo Bikin Kejutan

Sabtu, 23 Mei 2026 – 22:09 WIB
Playoff IBL 2026: Satria Muda Bandung Perkasa, Kesatria Bengawan Solo Bikin Kejutan - JPNN.COM
Pebasket Satria Muda Bandung Niven Glover saat berlaga pada playoff IBL 2026 melawan Hangtuah Jakarta, Sabtu (23/5). Foto: IBL Indonesia

jpnn.com - Tim basket Satria Muda Pertamina Jakarta dan Kesatria Bengawan Solo selangkah lagi menembus semifinal IBL 2026.

Satria Muda meraih kemenangan pada laga perdana playoff IBL 2026 saat menghadapi Hangtuah Jakarta di GOR Ciracas, Sabtu (23/5/2026), dengan skor 96-80.

Bintang kemenangan Satria Muda pada laga ini adalah Niven Glover yang menyumbangkan 28 angka.

Baca Juga:

Pemain Satria Muda lainnya yang juga tampil gemilang ialah Jalen Jones dengan torehan 27 poin dan 11 rebound.

Adapun Giorgi Bezhanishvili turut bersinar setelah mencatatkan 24 poin dan 12 rebound.

Kemenangan ini membuat Satria Muda hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk menembus semifinal dalam format best of three series.

Baca Juga:

Bagi Abraham Damar Grahita dan kolega, hasil melawan Hangtuah Jakarta ini menjadi ajang balas dendam setelah pada pertemuan terakhir kalah dengan skor 62-70.

Pada pertandingan lainnya, kejutan terjadi ketika Kesatria Bengawan Solo secara mengejutkan mampu menang tipis 82-81 atas Bogor Hornbills.

Satria Muda Bandung dan Kesatria Bengawan Solo selangkah lagi tembus semifinal IBL 2026 seusai raih kemenangan di laga perdana playoff, Sabtu (23/5)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Satria Muda  Kesatria Bengawan Solo  IBL  playoff IBL 2026  Hangtuah Jakarta 
BERITA SATRIA MUDA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp