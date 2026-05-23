Playoff IBL 2026: Satria Muda Bandung Perkasa, Kesatria Bengawan Solo Bikin Kejutan

jpnn.com - Tim basket Satria Muda Pertamina Jakarta dan Kesatria Bengawan Solo selangkah lagi menembus semifinal IBL 2026.

Satria Muda meraih kemenangan pada laga perdana playoff IBL 2026 saat menghadapi Hangtuah Jakarta di GOR Ciracas, Sabtu (23/5/2026), dengan skor 96-80.

Bintang kemenangan Satria Muda pada laga ini adalah Niven Glover yang menyumbangkan 28 angka.

Pemain Satria Muda lainnya yang juga tampil gemilang ialah Jalen Jones dengan torehan 27 poin dan 11 rebound.

Adapun Giorgi Bezhanishvili turut bersinar setelah mencatatkan 24 poin dan 12 rebound.

Kemenangan ini membuat Satria Muda hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk menembus semifinal dalam format best of three series.

Bagi Abraham Damar Grahita dan kolega, hasil melawan Hangtuah Jakarta ini menjadi ajang balas dendam setelah pada pertemuan terakhir kalah dengan skor 62-70.

Pada pertandingan lainnya, kejutan terjadi ketika Kesatria Bengawan Solo secara mengejutkan mampu menang tipis 82-81 atas Bogor Hornbills.