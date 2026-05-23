Playoff IBL 2026: Satria Muda Bandung Siapkan Gebrakan Lagi untuk Hangtuah Jakarta

Rabu, 27 Mei 2026 – 01:45 WIB

jpnn.com - Tim basket Satria Muda Bandung enggan jemawa saat menghadapi Hangtuah Jakarta pada laga kedua playoff IBL 2026.

Pelatih SM Bandung Djordje Jovicic berharap anak asuhnya tampil lebih fokus demi mengamankan satu tempat di semifinal.

"Kami kembali menonton rekaman pertandingan, menganalisis kesalahan, dan memastikan peningkatan di laga berikutnya.”

“Saya ingin melihat setiap pemain tampil 100% ketika berada di lapangan, tidak hanya mengandalkan serangan, tetapi juga menunjukkan keseriusan dalam bertahan,” ujar pelatih asal Serbia itu.

Satria Muda meraih kemenangan penting pada laga perdana playoff IBL 2026 setelah menundukkan Hangtuah Jakarta dengan skor 96-80.

Kemenangan tersebut menjadi sinyal positif bagi Abraham Damar Grahita cum suis, terutama setelah tim tidak berada dalam kondisi terbaik menyusul cedera lutut kiri yang dialami Niven Glover.

Pada laga perdana, pemain kelahiran 21 Juli 2000 itu tampil sebagai pembeda dengan torehan 28 poin.

Akurasi tembakan tiga angka mantan penggawa Jiangxi Ganchi di Liga China itu juga terbilang impresif setelah membukukan persentase 61 persen (8/13).