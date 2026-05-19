JPNN.com - Olahraga - Basket

Playoff IBL 2026: Satria Muda Pede Hadapi Hangtuah, Kekuatan Asing Jadi Kunci

Selasa, 19 Mei 2026 – 21:07 WIB
Pemain asing Satria Muda Jalen Jones (kanan) saat berlaga pada ajang IBL 2026 melawan Hangtuah Jakarta di GOR Ciracas, Jakarta. Foto: Dhiya Muhammad El Labib/JPNN.com.

jpnn.com - Satria Muda Bandung percaya diri menatap playoff IBL 2026 menghadapi Hangtuah Jakarta.

Skuad asuhan Djordje Jovicic dipastikan tampil dengan kekuatan penuh, termasuk tiga pemain asing mereka, yakni Jalen Jones, Niven Hart, dan Giorgi Bezhanishvili.

Djordje menilai lengkapnya komposisi tim menjadi modal penting dalam menghadapi fase playoff IBL 2026.

"Komposisi roster menjadi sangat penting karena kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh talenta, tetapi juga konsistensi, kemampuan beradaptasi, dan pengorbanan seluruh tim," ujar manajer asal Serbia itu.

Satria Muda menatap babak playoff dengan catatan tiga kekalahan beruntun, masing-masing dari Dewa United Banten (79-94), Hangtuah Jakarta (62-70), serta Pelita Jaya (63-67).

Rentetan hasil tersebut tidak lepas dari absennya dua pemain asing, Niven Hart dan Giorgi Bezhanishvili, yang sempat mengalami cedera.

Keduanya kini diharapkan sudah kembali pulih setelah jeda kompetisi selama dua minggu, sehingga bisa memperkuat tim menghadapi Hangtuah Jakarta.

Abraham Damar Grahita dan kolega dijadwalkan bertandang terlebih dahulu ke GOR Ciracas, Sabtu (23/5/2026). Adapun laga kedua digelar di Bandung Arena, Rabu (27/5) menadatang.

