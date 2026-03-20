PLBN Aruk Mencatat Lonjakan Pemudik dari Malaysia, Jumlah Pelintas Batas 1.510 Orang

jpnn.com - SAMBAS — Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk mencatat adanya tren peningkatan aktivitas lintas batas pada H-2 menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Kenaikan ini didominasi oleh arus kedatangan pemudik dari Malaysia ke Indonesia yang memanfaatkan momentum mudik Lebaran 2026 untuk pulang ke kampung halaman.

Kepala PLBN Aruk, Viktorius Dunand, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemantauan, jumlah pelintas yang masuk dari Malaysia tercatat mencapai 1.510 orang pada Kamis, 19 Maret 2026.

“Berdasarkan pantauan petugas PLBN Aruk, tercatat lonjakan jumlah pelintas batas dari Malaysia ke Indonesia mencapai 1.510 orang. Angka ini lebih tinggi dibandingkan Selasa yang mencapai 1.294 orang dan Rabu sebanyak 1.395 orang,” ujar Viktorius dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/3).

Dia menjelaskan, dari total pelintas yang datang menggunakan paspor, tercatat sebanyak 615 orang Warga Negara Indonesia (WNI) dan 545 orang Warga Negara Asing (WNA).

Sementara itu, pelintas yang berangkat menuju Malaysia menggunakan paspor tercatat sebanyak 303 orang WNI dan 32 orang WNA.

Selain itu, pelintas yang datang menggunakan Pas Lintas Batas (PLB) dari Malaysia tercatat sebanyak sembilan orang WNA.