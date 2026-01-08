Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

PLE Priatna Usulkan Laksma TNI Salim Diangkat Jadi Wamenlu

Kamis, 08 Januari 2026 – 15:59 WIB
PLE Priatna Usulkan Laksma TNI Salim Diangkat Jadi Wamenlu - JPNN.COM
Kepala Pusat Kajian Maritim Sekolah Staf dan Komando TNI AL (Pusjianmar Seskoal) Laksamana Pertama (Laksma) TNI Salim (kiri) bersama mantan Deputy Chief of Mission KBRI Beijing, PLE Priatna dan Pakar Pelabuhan ?Wahyono Bimarso saat Konferensi Pers Awal Tahun di Jakarta, Rabu (7/1/2026). Konferensi per situ menyoroti persoalan politik global, isu luar negeri, keamanan maritim, pelabuhan/pelayaran. Foto: Friederich Batari/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Deputy Chief of Mission KBRI Beijing, PLE Priatna mengusulkan nama Kepala Pusat Kajian Maritim Sekolah Staf dan Komando TNI AL (Pusjianmar Seskoal) Laksamana Pertama (Laksma) TNI Salim diangkat masuk dalam jajaran Kabinet Merah Putih minimal sebagai Wakil Menteri Luar Negeri RI.

Menurut Priatna, Laksma Salim memiliki kemampuan untuk membantu di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Priatna menyampaikan hal itu saat Konferensi Pers Awal Tahun 2026 yang digelar The National Maritime Institute (Namarin) di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/1/2026).

Baca Juga:

Dalam kesempatan itu, Priatna menjadi narasumber bersama Laksma TNI Salim, dan Pakar Pelabuhan ?Wahyono Bimarso serta Direktur Eksekutif Namarin Siswanto Rusdi.

Lebih lanjut, Priatna menegaskan kebijakan luar negeri harus sinkron dengan strategi maritim yang dirumuskan pemerintah.

“Kebijakan luar negeri kita harus related dengan kebijakan maritim, termasuk pertahanan dan keamanan maritimnya. Sehingga dalam ekonomi maritim kita juga bisa bersaing di tengah dinamika global,” ucap Priatna.

Baca Juga:

Sementara itu, Laksma TNI Salim yang merupakan alumnus Akademi Angkatan Laut (AAL) Tahun 1995 ini memaparkan analisis kondisi geopolitik dan keamanan maritim saat ini.

“Meningkatnya kompleksitas dan ketidakpastian lingkungan maritim global sekarang ini dipengaruhi banyak faktor. Domain maritim sebagai penggerak utama ekonomi dan keamanan global ini sangat penting,” ujar Salim.

Mantan Deputy Chief of Mission KBRI Beijing, PLE Priatna mengusulkan nama Laksma TNI Salim diangkat menjadi Wamenlu RI.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Wamenlu  Laksma TNI Salim  Kemenlu  PLE Priatna  Kabinet Merah Putih 
BERITA WAMENLU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp