Pledoi Ditolak Jaksa, Fariz RM Kecewa?

jpnn.com, JAKARTA - Sidang atas dugaan penyalahgunaan narkoba dengan terdakwa Fariz RM kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (14/8).

Agenda sidang kali ini merupakan pembacaan replik oleh jaksa penuntut umum (JPU).

JPU pun menolak pledoi seluruhnya dari pihak Fariz RM. Ditemui seusai sidang, Fariz RM mengaku tak kecewa pledoinya ditolak oleh jaksa.

"Tidak kecewa lah. Belum sampai diujung, artinya semua masih SOP masih proses. Saya percaya bahwa sebagai muslim, Allah SWT yang tahu persis apa yang terjadi, sebagai WNI saya percaya, negara saya ini negara yang memiliki hukum yang pasti," ujar Fariz RM di PN Jakarta Selatan.

"Dan sebagai terdakwa kasus ini saya percaya pada proses hukum yang dilakukan institusi-institusi hukum yang terlibat," sambungnya.

Alih-alih kecewa, pelantun Barcelona itu memilih mengikuti proses pengadilan.

"Jadi, ya kita lihat saja duplik sampai vonis," tuturnya.

Terlepas dari itu, dia menegaskan bahwa dirinya hanya ingin memperbaiki diri agar menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya.