Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Pledoi Ditolak Jaksa, Fariz RM Kecewa?

Jumat, 15 Agustus 2025 – 14:02 WIB
Pledoi Ditolak Jaksa, Fariz RM Kecewa? - JPNN.COM
Musikus Fariz RM. Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sidang atas dugaan penyalahgunaan narkoba dengan terdakwa Fariz RM kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (14/8).

Agenda sidang kali ini merupakan pembacaan replik oleh jaksa penuntut umum (JPU).

JPU pun menolak pledoi seluruhnya dari pihak Fariz RM. Ditemui seusai sidang, Fariz RM mengaku tak kecewa pledoinya ditolak oleh jaksa.

Baca Juga:

"Tidak kecewa lah. Belum sampai diujung, artinya semua masih SOP masih proses. Saya percaya bahwa sebagai muslim, Allah SWT yang tahu persis apa yang terjadi, sebagai WNI saya percaya, negara saya ini negara yang memiliki hukum yang pasti," ujar Fariz RM di PN Jakarta Selatan.

"Dan sebagai terdakwa kasus ini saya percaya pada proses hukum yang dilakukan institusi-institusi hukum yang terlibat," sambungnya.

Alih-alih kecewa, pelantun Barcelona itu memilih mengikuti proses pengadilan.

Baca Juga:

"Jadi, ya kita lihat saja duplik sampai vonis," tuturnya.

Terlepas dari itu, dia menegaskan bahwa dirinya hanya ingin memperbaiki diri agar menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya.

Sidang atas dugaan penyalahgunaan narkoba dengan terdakwa Fariz RM kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (14/8).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Fariz Rm  Kasus Fariz RM  sidang fariz rm  Pengadilan negeri jakarta selatan 
BERITA FARIZ RM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp