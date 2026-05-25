JPNN.com - Ekonomi - Industri

PLN Enjiniring Kawal Pengembangan Proyek Pumped Storage 1.040 MW

Senin, 25 Mei 2026 – 21:58 WIB
Direksi PLN Enjiniring sedang mengecek lokasi proyek. Foto dok PLN Enjiniring

jpnn.com, BANDUNG - PLN Enjiniring terus mengawal pengembangan proyek PLTA Upper Cisokan berkapasitas 1.040 MW di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Proyek tersebut diproyeksikan menjadi pumped storage pertama di Indonesia, sekaligus salah satu penopang sistem listrik berbasis energi hijau.

“Proyek Upper Cisokan dipersiapkan untuk membantu menjaga stabilitas pasokan listrik di tengah pertumbuhan energi baru terbarukan, seperti tenaga surya dan angin,” ujar Direktur Utama PLN Enjiniring, Chairani Rachmatullah.

Menurutnya, teknologi pumped storage bekerja seperti baterai raksasa yang menyimpan energi menggunakan air.

Saat pasokan listrik berlebih, air dipompa ke waduk bagian atas. Kemudian ketika kebutuhan listrik meningkat, air dialirkan kembali untuk menghasilkan listrik.

“Ke depan, teknologi seperti pumped storage akan menjadi bagian penting dalam menjaga pasokan listrik tetap stabil, terutama saat penggunaan energi baru terbarukan terus berkembang,” tutur Chairani.

Teknologi tersebut memungkinkan listrik disimpan saat kebutuhan rendah dan digunakan kembali ketika konsumsi meningkat.

Sistem ini dinilai penting untuk mendukung pasokan listrik yang lebih fleksibel dan andal di masa depan.

PLN Enjiniring berperan melakukan pengawasan engineering, quality assurance, pendampingan teknis, project management serta pengawasan konstruksi.

TAGS   PLN  PLN Enjiniring  listrik  suplai pasokan listrik 
